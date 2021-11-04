Аналитика и создателя досье на Трампа о его сговоре с Россией задержали в США

В США арестовали аналитика, уроженца России Игоря Данченко из-за его участия в расследовании о вероятных связях экс-президента Америки Дональда Трампа с нашей страной.

По данным анонимных источников, Данченко арестовали, поскольку тот работал с Кристофером Стилом над досье недоказанных сведений о Трампе. Официально аналитика не обвиняли. Меры в его отношении связаны с работой специального прокурора Джона Дарема.

"Данченко был главным исследователем так называемого досье Стила, сборника слухов и недоказанных утверждений, предполагающих, что Трамп и его кампания 2016 года были скомпрометированы и вступили в сговор с российскими разведчиками в тайной операции Москвы, чтобы помочь ему победить Хиллари Клинтон", — написали в New York Times.

Ранее американские СМИ подозревали, что Данченко — российский агент. Он опровергал эти обвинения. Таким образом злоумышленники хотели опорочить репутацию непредвзятого аналитика, подчёркивал он.

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