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Трамп обвинил Байдена в необходимости просить "немного нефти" у России

Политика

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что при его "правлении" Штаты обеспечивали энергией себя сами. Теперь же они вынуждены просить "немного нефти" у России и ОПЕК.

Трамп обвинил Байдена в необходимости просить "немного нефти" у России

"Впервые мы обеспечили себе энергетическую независимость. Теперь же они обращаются к ОПЕК, России и другим странам с просьбой прислать нам немного нефти", — заявил Трамп на митинге республиканцев в штате Айова, передаёт ТАСС.

По мнению экс-лидера, "плачевная" ситуация сложилась из-за политики нового лидера Джо Байдена. И на момент ухода Трампа с поста, США не только могла обеспечивать себя энергией, но и "превосходила" другие страны по запасам ресурсов.

"У нас к моменту моего ухода с должности было больше энергии, больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии, чем у России", — резюмировал Трамп.

По мнению бывшего лидера США, теперь Штаты не только потеряли энергонезависимость, но и могут попасть в экономический кризис.

Ранее в Сенате США заявили, что предотвратили первый в истории Америки дефолт. Для этого власти подписали соглашение об увеличении потолка государственного долга на 480 миллиардов долларов.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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