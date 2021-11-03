Гражданин США 23 года отсидел в тюрьме за убийство, которое не совершал

В США признали невиновным Энди Бондена, который по ошибке уже отсидел в тюрьме 23 года. Мужчину осудили за убийство двух человек, совершённое в 1994 году. Адвокат Рон Сафер заявил, что у полиции не было доказательств его причастности к убийству.

В 2014 году прокурор округа Кук прекратил дело и выдал мужчине свидетельство о невиновности. В 2016 году американца освободили из тюрьмы.

Как сообщает издание Northwest Arkanzas Democrat Gazette, федеральный суд присяжных в США постановил, что 51-летнему мужчине выплатят компенсацию в размере 25 миллионов долларов (1,7 миллиарда рублей). Двое полицейских, замешанных в деле, должны выплатить по 100 тысяч долларов.

Ранее стало известно о похожем случае. Мужчина — житель штата Каролина — отсидел в тюрьме 44 года, в итоге выяснилось, что преступление он не совершал. Он получил компенсацию от властей 750 тысяч долларов (53 миллиона рублей).

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