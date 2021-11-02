EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ростуризм потребовал проверить отели и кафе Египта после отравления россиян
Шестого ноября по всей России установится тёплая погода - Роман Вильфанд
Китай оставляет Европу без американского СПГ
Тише мыши: штрафы за нарушение тишины днём озвучили в Совфеде
Евросоюз должен признать российскую вакцину "Спутник V" – посол Италии в РФ
В Москве задержаны помогавшие Навальному получать данные частных лиц
О нелогичной причине кашля и при чём здесь ухо, рассказал доктор Мясников
ЕС потребовал, чтобы Россия расследовала случаи торговли COVID-сертификатами
Самое популярное слово года назвали в институте Пушкина и это не "коронавирус"

Украинский олигарх взял на работу экс-президента Эстонии

Мир

Керсти Кальюлайд, 11 октября покинувшая пост президента Эстонии, теперь будет трудиться на благо Украины.

Украинский олигарх взял на работу экс-президента Эстонии

Как сообщает портал "Антифашист", работой бывшего политика обеспечил олигарх Виктор Пинчук. Зять экс-президента Незалежной Леонида Кучмы предложил Кальюлайд место в Наблюдательном совете своей платформы "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

  • Ялтинская платформа расположена не в Ялте, которая теперь часть России, а в Киеве. Название осталось от "былых времён" — до 2014 года форумы проводились в Крыму. Чем занимается организация — понятно из названия: строит планы "возвращения полуострова" Украине.

Керсти Кальюлайд, по данным издания, предложение приняла "с удовольствием", хотя всего месяц назад призывала "не инвестировать в Украину, которая погрязла в коррупции" и заявляла, что "Украина находится на расстоянии многих световых лет от вступления в ЕС".

Компанию Пинчук подобрал тёплую

Вместе с экс-президентом Эстонии в Совете Ялтинской платформы трудятся:

  • бывший президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский,
  • бывший Генсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен,
  • бывший глава МИД Швеции (2006-2014) Карл Бильдт,
  • бывший спикер Европарламента Пэт Кокс,
  • бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Все они — давние единомышленники: активно поддерживали Майдан, приложили массу усилий, чтобы вбивать клин между Киевом и Москвой, предоставляя правительству Украины крупные гранты.

"… балтийские тигры уже не те…"

"Все гадали, куда переедет Керсти Кальюлайд, когда она больше не будет президентом Эстонии. Она рассматривалась как новый генеральный секретарь НАТО в Европейской комиссии, ООН и ЕСПЧ. Никто даже близко не приблизился к догадке. Керсти Кальюлайд пошла работать на украинского олигарха Пинчука. Она будет развивать связи с высшими политическими и административными кругами Запада. Да, балтийские тигры уже не те”, — прокомментировал новое назначение политолог Александр Носович (цитата "Антифашиста").

Сама же Кальюлайд уверена: её новая работа — ступенька к месту в правительстве Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Украинский олигарх взял на работу экс-президента Эстонии
Грета Тунберг обвинила в притворстве участников саммита в Глазго: "Бла-бла-бла"
Ростуризм потребовал проверить отели и кафе Египта после отравления россиян
Шестого ноября по всей России установится тёплая погода - Роман Вильфанд
Китай оставляет Европу без американского СПГ
Тише мыши: штрафы за нарушение тишины днём озвучили в Совфеде
Евросоюз должен признать российскую вакцину "Спутник V" – посол Италии в РФ
В ФРГ назвали плюсы скорейшего ввода в эксплуатацию "Северного потока-2"
В Москве задержаны помогавшие Навальному получать данные частных лиц
О нелогичной причине кашля и при чём здесь ухо, рассказал доктор Мясников
Популярное
Шоу-бизнес
Пугачёва забрала ребёнка у неблагополучного родственника

Родного брата Аллы Пугачёвой Евгения уже нет в живых. Сын брата Влад доставил семье Примадонны много горя. Народная артистка СССР забрала у него мальчика и позаботилась о его будущем.

Пугачёва забрала ребёнка у неблагополучного родственника
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
Здоровье
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
США и Канада. Новости и аналитика
Может ли Россия законно вернуть Аляску: шансы есть!
Здоровье
Военный эксперт раскрыл истинные цели США при создании COVID-19
Василий Амирджанов Стереотипный образ Кириллова оказался намного шире Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Как СССР выиграл ядерную войну Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Употребление фастфуда ведёт к слабоумию Ирина Шлионская
Здоровье
Европейские учёные советуют "разрешить COVID-19 циркулировать среди населения"
Здоровье
Нейробиолог объяснил, почему вакцинированные люди заражаются COVID-19
Зеленского высмеяли за "оплеуху" от Турции по беспилотнику Bayraktar
Мир. Новости мира
Зеленского высмеяли за "оплеуху" от Турции по беспилотнику Bayraktar
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников