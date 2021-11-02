Украинский олигарх взял на работу экс-президента Эстонии

Керсти Кальюлайд, 11 октября покинувшая пост президента Эстонии, теперь будет трудиться на благо Украины.

Как сообщает портал "Антифашист", работой бывшего политика обеспечил олигарх Виктор Пинчук. Зять экс-президента Незалежной Леонида Кучмы предложил Кальюлайд место в Наблюдательном совете своей платформы "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Ялтинская платформа расположена не в Ялте, которая теперь часть России, а в Киеве. Название осталось от "былых времён" — до 2014 года форумы проводились в Крыму. Чем занимается организация — понятно из названия: строит планы "возвращения полуострова" Украине.

Керсти Кальюлайд, по данным издания, предложение приняла "с удовольствием", хотя всего месяц назад призывала "не инвестировать в Украину, которая погрязла в коррупции" и заявляла, что "Украина находится на расстоянии многих световых лет от вступления в ЕС".

Компанию Пинчук подобрал тёплую

Вместе с экс-президентом Эстонии в Совете Ялтинской платформы трудятся:

бывший президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский ,

, бывший Генсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен ,

, бывший глава МИД Швеции (2006-2014) Карл Бильдт ,

, бывший спикер Европарламента Пэт Кокс ,

, бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Все они — давние единомышленники: активно поддерживали Майдан, приложили массу усилий, чтобы вбивать клин между Киевом и Москвой, предоставляя правительству Украины крупные гранты.

"… балтийские тигры уже не те…"

"Все гадали, куда переедет Керсти Кальюлайд, когда она больше не будет президентом Эстонии. Она рассматривалась как новый генеральный секретарь НАТО в Европейской комиссии, ООН и ЕСПЧ. Никто даже близко не приблизился к догадке. Керсти Кальюлайд пошла работать на украинского олигарха Пинчука. Она будет развивать связи с высшими политическими и административными кругами Запада. Да, балтийские тигры уже не те”, — прокомментировал новое назначение политолог Александр Носович (цитата "Антифашиста").

Сама же Кальюлайд уверена: её новая работа — ступенька к месту в правительстве Украины.