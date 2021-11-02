Керсти Кальюлайд, 11 октября покинувшая пост президента Эстонии, теперь будет трудиться на благо Украины.
Как сообщает портал "Антифашист", работой бывшего политика обеспечил олигарх Виктор Пинчук. Зять экс-президента Незалежной Леонида Кучмы предложил Кальюлайд место в Наблюдательном совете своей платформы "Ялтинская европейская стратегия" (YES).
Керсти Кальюлайд, по данным издания, предложение приняла "с удовольствием", хотя всего месяц назад призывала "не инвестировать в Украину, которая погрязла в коррупции" и заявляла, что "Украина находится на расстоянии многих световых лет от вступления в ЕС".
Вместе с экс-президентом Эстонии в Совете Ялтинской платформы трудятся:
Все они — давние единомышленники: активно поддерживали Майдан, приложили массу усилий, чтобы вбивать клин между Киевом и Москвой, предоставляя правительству Украины крупные гранты.
"Все гадали, куда переедет Керсти Кальюлайд, когда она больше не будет президентом Эстонии. Она рассматривалась как новый генеральный секретарь НАТО в Европейской комиссии, ООН и ЕСПЧ. Никто даже близко не приблизился к догадке. Керсти Кальюлайд пошла работать на украинского олигарха Пинчука. Она будет развивать связи с высшими политическими и административными кругами Запада. Да, балтийские тигры уже не те”, — прокомментировал новое назначение политолог Александр Носович (цитата "Антифашиста").
Сама же Кальюлайд уверена: её новая работа — ступенька к месту в правительстве Украины.
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