Потявкаем вместе: Польша собрала "шакалов Шерхана"

Самые презренные "прилипалы Шерхана" объединились в Польше в атаке на Россию. А Литва и Украина отпраздновали свою колонизацию Польшей.

Польша празднует "польскую гордость"

Поляки отметили в воскресенье 230 -летний юбилей Конституции Речи Посполитой, принятой сеймом Республики Двух Наций (Польши и Литвы) 3 мая 1791 года.

В Польше это важный государственный праздник, там данную Конституцию превозносят как первую оформленную парламентом конституцию в Европе и вторую такую — в мире (после Конституции Соединенных Штатов). Образованное государство было "общим домом для многих национальностей, языков, культур и религиозных конфессий, их убежищем и оазисом свободы", — сказал президент Анджей Дуда, во дворе Королевского замка в Варшаве, цитирует rp. pl.

В Литве отмечают "аннексию" Польшей

Но в Литве это просто дата, так как литовцы считают, что объединение с Польшей ограничило независимость Великого княжества Литовского. Конституция устанавливала модель унитарного государства и не содержала указаний на Польшу и Литву как на отдельные политические образования, упоминались только "польская нация" и "польские земли", да и король был назначен Польшей.

Триумф обернулся развалом Речи Посполитой

После объединения Речь Посполитая оказалась в состоянии войны с Российской империей Екатерины II. Дело в том, что у "оазиса свободы" были противники — польские дворяне, и они обратились за помощью к российской императрице, которой усиление Польши было совсем не нужно.

В итоге король Станислав-Август Понятовский — главный соавтор Конституции, потерпел поражение и капитулировал. Упомянутый документ имел юридическую силу менее 19 месяцев. 23 ноября 1793 года её действие аннулировал Гродненский сейм. А к 1795 году Речь Посполитая, претерпевшая Второй и Третий разделы, прекратила существование как независимое государство. Кстати Станислав-Август умер, забытый всеми, в Петербурге, куда бежал.

Что касается других приглашённых "табаки" — Эстонии, Латвии и Украины, то они вообще не имеют к событию никакого отношения.

Украина отпраздновала свою полонизацию

Может быть, только украинцы могут отпраздновать свою полонизацию. Польская Конституция распространялась на часть земель Правобережной Украины, входивших в состав Речи Посполитой. Но именно там и началось движение за ликвидацию "оазиса свободы". В городе Торговице (сейчас село Кировоградской области) была создана в 1792 году Торговицкая конфедерация — прибегнувшая к помощи Екатерины II.

То есть Зеленский поехал отмечать триумф поляков, против которых восстали украинцы, пойдя с поклоном к России.

Шестым "шакалом" они хотят видеть Белоруссию

Причина сборища на таком высоком уровне недолюбливающих друг друга "прилипал Шерхана" одна — они собрались пошакалить вокруг России.

Согласно официальным релизам, во время официальной церемонии президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Украины Владимир Зеленский подписали совместное заявление — декларацию в поддержку сотрудничества и поддержки стран, стремящихся к демократическим переменам. Этим странами собравшиеся президенты назвали Украину и Белоруссию.

Особенно отличился в риторике литовец Науседа.

"Мы снова видим растущую военную мощь на Востоке, которая стремится отрицать наши ценности и угрожает нашему образу жизни. Наши соседи, стремящиеся к построению демократических отношений, продолжают сталкиваться с жестоким пренебрежением к правам и свободам человека", — заявил Науседа, выступая в парламенте Польши.

"Наш долг - сделать так, чтобы исторически близкие народы Украины и Беларуси могли пользоваться плодами свободы, независимости и демократии. В прошлом они принадлежали к общей семье европейских стран — я верю, что так будет и в будущем ", — сказал литовский лидер.

"Уроки прошлого показывают, что перед лицом агрессивной враждебной силы необходимо объединяться и объединять силы, не откладывая на слишком далёкий срок", — добавил он.

Создается впечатление, что мысли Науседы больше об украинцах и белорусах, чем о соотечественниках, которых он втягивает в войну с Россией.

Латыш Левитс также призвал не забывать судьбу Украины и Белоруссии:

"Украина также является частью этого конституционного пространства, которое мы отмечаем сегодня. Украинский народ разделяет те же ценности, что и мы, ЕС и НАТО. Мы будем оказывать нашу помощь и проявлять солидарность с народом Украины, и то же самое относится к народу Белоруссии, который в настоящее время борется за эти ценности ", — сказал он.

В таком же духе высказался и Дуда :

"Мы — граждане стран Центральной и Восточной Европы, можем быть свободными только вместе; это желание разделяют наши друзья из Белоруссии. Мы не согласны с проявлениями имперской политики господства", — подчеркнул он.

"Табаки" заканчивают всегда плохо

Понятно стремление Польши к новой Речи Посполитой "от моря и до моря", но история показывает, что как только Польша выступает с подобными с амбициями, она разваливается — и не без помощи России.

Президент РФ Владимир Путин заявил в послании к Федеральному собранию, что в отношении России продолжаются недружественные действия со стороны других стран, и назвал подобные попытки "новым видом спорта".

"Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки", — сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже пояснил, что слова Путина были предупреждением "Шерхану и прилипалам". Он заметил, что под "красными линиями", которые им не надо пересекать, Путин подразумевал интересы внешней и внутренней безопасности России, недопустимость оскорбительного разговора с Москвой и ущемления ее экономических интересов.

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