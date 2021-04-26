Как ни садитесь: о Вишеградском "квартете", командах США и "втором ЕС"

На фоне дипломатических проблем между Россией и странами Европы активизировалась группа, известная как "Вишеградская четвёрка". Это объединение Венгрии, Словакии, Чехии и Польши — его представители решили срочно побеседовать, в том числе по поводу России.

Вишеградская четвёрка

Насколько данная группа влиятельна? Есть ли у неё реальные рычаги воздействия? Комментарий "Правде.Ру" дал директор по международным проектам Института национальной стратегии, политолог Юрий Солозобов.

Первый сорт: зачем Польша придумала Вышеградскую группу

Вышеградская группа — инициатива в основном польская, начинает рассказ эксперт.

Варшава всегда хотела иметь некий блок из бывших стран Варшавского договора, которые являются членами ЕС и НАТО, — он, по мнению поляков, был бы полезен для консолидированной борьбы и отстаивания собственного мнения.

"В Европе эти страны пока воспринимаются как страны второго сорта. Это не соответствует действительности, там экономика на подъёме. Но всё-таки отношение как к периферии у Европы остаётся", — разъясняет Солозобов.

Поэтому, продолжает эксперт, указанные страны хотят консолидировать свою если не экономику, то политическую позицию.

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Джо Байден

Политическая позиция в данной группе у всех разная — например, Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, имеет тесные связи с Кремлём. Чехия старалась до недавнего времени соблюдать нейтралитет, Польша достаточно скептически относилась к России. А Словакия вообще не заявляла об особых политических амбициях, будучи настроена по отношению к России достаточно дружелюбно.

"Но последние события ситуацию поляризовали. Я думаю, что дело в политике новой американской администрации. Советники Байдена заявили: странам пора чётко определиться, кого они больше любят — "папу" или "маму". То есть не будет, например, многовекторности. Все страны должны будут заявить о своей евроатлантической солидарности с НАТО и так далее", — рассказывает Солозобов.

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Ангела Меркель

Отношение "старой Европы" к "Вышеградской четвёрке" выразила немецкий канцлер Ангела Меркель. Она в своё время, когда ещё был жив Лех Качиньский, сказала, что "не допустит появления второго Евросоюза внутри первого, да ещё за деньги Германии".

"Этой фразой, пожалуй, исчерпывается и существующая ситуация внутри Европы", — считает Солозобов.

Однако в "Вышеградской четвёрке", похоже, полны планов на будущее: например, апробируют формат "4+1", где "1" — это Украина.

"Есть разные интеграционные проекты вокруг Польши — это и "Междуморье", и проекты новой Люблинской унии. Но консолидированного, решающего голоса нет. Я наблюдал, как встречались Ярослав Качиньский и господин Орбан на экономическом форуме в Крынице. Они клялись в вечной дружбе, готовы были, как они сказали, "воровать коней из конюшни Евросоюза", хлопали друг друга по плечу. А потом раз — и Венгрия против польской резолюции. Каждый из этой четвёртки идёт своим путём. Но если будет более жёсткая команда из Вашингтона — думаю, что дисциплина подтянется", — резюмирует Солозобов.

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