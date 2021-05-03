Президенты Польши, Украины и Прибалтики создали "антироссийский фронт"

3 мая в Варшаве в ходе празднования 230-ой годовщины принятия Конституции Речи Посполитой состоялась встреча президентов стран Прибалтики, Украины и Польши, по итогам которой был подписан документ о сотрудничестве "ради общей безопасности".

"Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем", — написано в документе.

По словам президента Польши Анджея Дуды, поляки, латыши и украинцы сто лет назад вместе "боролись против большевистского нашествия за свободу", против "советской тирании и эксплуатации".

"Эта память продолжает жить среди нас. Вот почему после крушения советской "тюрьмы наций", когда страны Центральной и Восточной Европы вновь обрели независимость, голос из нашей части мира взывает к защите справедливого международного порядка. Порядка, основанного на силе закона, а не на законе силы", — заявил польский лидер.

Особое внимание в подписанном по итогам встречи президентов пяти стран документе уделено претензиям в адрес РФ. В частности, сделано заявление о непризнании "попытки аннексии Крыма" и осуждена "агрессия России на Донбассе".

Кроме того, задекларирована поддержка союзников Украины в ее вступлении в НАТО.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.