"Запретить почти всё": создан список недружественных стран

Российские власти составили список стран, недружественных РФ. В него ожидаемо входят США, Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания.

Не исключено, что список будет расширяться. Указ об этом подписал лично глава государства, российский президент Владимир Путин. Остальных "не-друзей" мы узнаем, когда будет опубликовано распоряжение правительства.

Данный список означает, что:

страны с таким статусом будут лишены традиционных для диппредставительств прав и возможностей;

количество дипломатических сотрудников будет ограничено;

в посольствах этих стран россияне тоже работать не смогут;

передвижение сотрудников по РФ будет ограничено или даже запрещено.

Как заявил руководитель российского МИДа Сергей Лавров, список будет "живым" и изменяемым.

По его словам, "мы привлекли внимание к тому, что если кто-то хочет устанавливать паритет, то паритет будет распространяться и на деятельность по найму в нашей стране граждан России — физических лиц, граждан третьих стран, поскольку в этом компоненте какой-либо паритет отсутствует полностью. У нас такой практики нет".

Лавров также подчеркнул, что Россия не будет огульно записывать в список "недружественных" любую страну — решение будет предварять глубокий анализ. Но такое решение назрело, у России нет другого выхода. В отношениях с другими странами нужны системные меры, чтобы привести в чувство наших партнёров.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила, что США являются первым номером всего списка. "Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США", — сказала Захарова. Она уточнила, что "вся история началась с очередного витка недружественных действий США".

По сути, ограничения найма россиян для работы в дипмиссиях, вплоть до полного запрета, являются ответной мерой после санкций США.

Скорее всего, "недружественный" список в своём окончательном виде будет не очень большим, но США, страны Прибалтики и Чехия в него наверняка попадут, пояснил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

"У больших стран Западной Европы — например, Германии и Франции — расходятся позиции с Россией, но они воспринимаются Москвой как некие условные партнёры, которые находятся в политической, экономической и военной зависимости от Вашингтона", — пояснил Шеин, отметив, что при всём том ЕС воспринимается Россией как сторона переговоров.

А заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов высказался в том ключе, что мера эта — совершено вынужденная и временная. На подобные шаги приходится идти в связи с обострением отношений с этими странами по вине их руководства. Такой формат затянулся и приобрёл системный характер.

"С подачи Вашингтона ряд стран, которые связаны круговой порукой с Североатлантическим альянсом, скоординированно ведут работу по оказанию давления на Россию", — подчеркнул эксперт.

В среде чиновников и политиков по этому поводу царит достаточно характерное единодушие. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что полностью поддерживает новую тактику России во внешней политике.

Он считает, что терпеть дальше "хамство и русофобское поведение" бессмысленно. "Терпеть использование фейков, для того чтобы опозорить Россию и обвинить её во всех смертных грехах?" — сообщил парламентарий.

Депутат напомнил про последние инциденты:

ситуацию на чемпионате мира по шашкам в Польше,

обвинения Чехии во взрыве складов во Врбетице

и аналогичные подозрения со стороны Болгарии.

Такие вещи нельзя оставлять без ответа.

Как предположили в комитете Госдумы по международным делам, основаниями для попадания в список могут быть также необоснованные санкции или высказывания лидеров тех или иных государств.

Что касается "последних" санкций, то 15 апреля американский президент Джо Байден

ввёл их против российского госдолга,

ограничил кредитование российских госструктур

и выслал десять российских дипломатов.

Вашингтон обвинил Москву в кибератаках и вмешательстве в выборы.

Москва провела ответную высылку. Лавров 25 апреля сказал, что Россия готова принять новые меры, если США продолжат эскалацию.

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