Сбербанк переименовал свою дочернюю компанию на Украине

Российский Сбербанк переименовал свою дочернюю компанию на Украине в Акционерное общество Международный резервный банк, сокращённо — АО МР Банк.

По данным издания Страна.UA, в августе украинский Ощадбанк выиграл у Сбербанка суд, который обязал российскую копанию переименовать свою "дочку" на Украине. Также Сбербанк потерял права на владение доменным именем sberbank.ua.

В марте текущего года Совет национальной безопасности и обороны Украины на три года продлил действие санкций в отношении двух российских банков — Сбербанка и Проминвестбанка.

В 2018 году суд в Киеве арестовал акции Проминвестбанка (ценные бумаги принадлежали "Внешэкономбанку"), Сбербанка и ВТБ Банка.

Ранее Сбербанк стал лидером ESG-ренкинга, который составило Национальное Рейтинговое Агентство. Компания была признана самой чистоплотной финансовой организацией, которая демонстрирует устойчивый рост, защищает окружающую среду и несет социальную ответственность.

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