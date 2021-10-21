Сбербанк признан лидером ESG-ренкинга

Главный банк страны стал лидером ESG-ренкинга, подготовленного Национальным Рейтинговым Агентством. В список вошли 30 организаций — банки, страховые компании, инфраструктурные институты финансового рынка.

Сбербанк признали самой чистоплотной компанией, которая заботится об окружающей среде и несет социальную ответственность, а также демонстрирует устойчивое развитие.

Участников поделили по группам "продвинутости" и оценили уровень внедрения принципов устойчивого развития.

Сбер попал в первую группу, так называемую высшую лигу, став лидером ренкинга с показателем 31,08 баллов.

Для ренкинга оценивается ESG-профиль компаний: насколько интегрированы в их деятельность ESG-факторы с учетом их соответствия международным и российским стандартам. Для расчёта учитывали 68 показателей (информация при этом берется из открытых источников), а когда компании распределялись по группам, то делался кластерный анализ.

"Результаты Сбера объективно отражают большую работу, которую мы провели за последний год. Мы поставили перед собой задачу не просто достичь собственной углеродной нейтральности к 2030 году, соответствуя лучшим мировым ESG-практикам, но и стать драйвером ESG-трансформации страны, быть центром экспертизы и проводником изменений, помогать нашим клиентам, партнёрам и государству. Данный ренкинг показывает, что ESG-повестка постепенно укрепляет свои позиции среди приоритетов бизнеса, государства и общества. Это позитивный тренд, усилению которого мы будем всячески способствовать", — заявила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Рейтинговое агентство отмечает неподдельный интерес финансовых институтов к ESG-повестке, это подтверждают и результаты анализа ESG-практик. Так, в 2021 году число компаний, которые выбрали Принципы ответственного банкинга, увеличилось с трёх до шести. Мотивацией служит, в частности, и финансовая сторона вопроса, поскольку иностранные инвесторы охотно предоставляют кредиты. Также немаловажны оценки рисков в деятельности крупных клиентов с высоким углеродным следом.