Макрон и Джонсон разрешили конфликт из-за ловли рыбы

Французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прекратили конфликт из-за прав на ловлю рыбы в британских водах, об этом сообщает Reuters.

Так, двое политиков решили использовать для снятия текущего напряжения площадку саммита G20 в Риме. При этом президент Франции все же убежден, что Великобритания не придерживается нужного количества разрешений на рыбную ловлю в своих территориальных водах. Однако сам Джонсон уверен, что страна выполняет все договоренности.

Напомним, что спор о квотах на рыбную ловлю стал одной из причин Brexit, после которого Великобритания надеялась проводить более самостоятельную политику.

Ранее стало известно, что за полгода до президентских выборов во Франции в предвыборную гонку с шансами на успех вмешался журналист Эрик Земмур. Это ставит под сомнение анонсированный римейк дуэли 2017 года Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен ("Национальное объединение") .

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