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С чего вдруг Франция решила, что "семья Лукашенко" торгует людьми?

Мир

Рассуждая о мигранском кризисе на границах Польши, Латвии и Литвы с Белоруссией, официальный Париж пришёл к несколько странному выводу:

С чего вдруг Франция решила, что "семья Лукашенко" торгует людьми?

во всем виноват "клан Лукашенко", поставивший на поток торговлю людьми.

С чего вдруг такое заявление? И почему прозвучало оно от Франции, на границах которой пока спокойно? Эти вопросы Pravda. Ru задала политологу Юрию Рубинскому, руководителю Центра французских исследований Института Европы РАН.

По его словам, ничего удивительного или неожиданного в таком заявлении, прозвучавшем из Парижа нет, поскольку вопросы миграции для ЕС вообще и Франции в частности "очень болезненные":

-В условиях подготовки к президентским выборам, которые состоятся во Франции в апреле, этот вопрос — из-за нового претендента на пост главы государства Земмура — вышел в центр политической борьбы в стране. Это раз.

С другой стороны, то, что происходит на границе с Белоруссией, было расценено всеми странами Евросоюза, куда текут эмигранты через Белоруссию  — в Литву и Польшу, прежде всего — как попытка "отомстить" за непризнание легитимности Лукашенко и введённые после выборов санкции.

И от такой "изощрённой мести" европейцы защищаются:

  • принимают, во-первых, меры на границах вплоть до создания стен из колючей проволоки,
  • добиваются принятия Белоруссией мигрантов для их репатриации, на что Минск отвечает отказом.

Почему выступил именно французский министр — я уже сказал: просто потому, что этот вопрос в этой стране приобрел сейчас очень большую актуальность. А Белоруссия стала новым каналом проникновения мигрантов из Средней Азии, из Ирака, из Сирии и — что очень важно сегодня — из Афганистана.

Да, этих мигрантов не особо много, их, по-моему, несколько сотен, но, тем не менее, это расценено Евросоюзом, в том числе и Францией, как способ белорусского руководства оказать давление на Евросоюз.

— Для таких обвинений должны быть веские основания, подкреплённые доказательствами. Или не надо?

— Да нет. Минск же сам не отрицает, что эти азиатские мигранты проходят через Белоруссию. И это не надо доказывать. Это очевидно.

Куда их девать — вот это главный вопрос. Потому что их отправлять обратно приходится не через Белоруссию, куда они попали благодаря содействию властей.

И вот этот острый вопрос накладывается не только на кризис между нынешним белорусским руководством и Евросоюзом, но и на то, что сегодня в условиях коронавируса и всего прочего вопрос об эмиграции очень острый был, есть и будет.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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