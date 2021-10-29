Жизнь дороже "понтов" Зеленского, он не дал подкрепление - украинские военные

Украинские военные в Донбассе записали видеоролик и обратились к Владимиру Зеленскому. По их словам, этой ночью они потеряли много бойцов. Им обещали подкрепление, но подмога так и не пришла.

Українські військові звернулися до президента зі Старомар'ївки

Солдат с автоматом наперевес рассказал на видео, что они находятся в низине села Старомарьевка. Ночь выдалась кровопролитной и отряд понёс серьёзные потери. Бойцы обратились к главе Незалежной и попросили не расценивать их слова "как предателей".

"Мы будем думать, как отсюда выходить. Пане Зеленский, не воспримите нас как предателей, но ваши понты не стоят нашей жизни", — резюмировал солдат на видео.

Украинские солдаты пытаются отвоевать село у военных ДНР. О захвате Старомарьевки стало известно два дня назад. По заявлению главы ДНР Дениса Пушилина, Киев с помощью беспилотников непрерывно пытается взорвать нефтебазу в Донецке.