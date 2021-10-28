Глава МИД Украины заявил о законности использования Bayraktar в Донбассе

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что применение турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе не является нарушением минских соглашений.

Во вторник, 26 октября Вооружённые силы Украины впервые использовали дрон Bayraktar, чтобы совершить атаку в Донбассе. Минские соглашения запрещают применять боевую авиацию и беспилотники на линии соприкосновения, однако в Вооружённых силах Украины заверили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения.

"Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путём", — заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В июле текущего года Украина купила у Турции беспилотники, чтобы "сдерживать" Россию и защищать свою территорию. В сентябре Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников под Киевом.

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