На Украине появился реестр педофилов

На Украине запустили единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних.

Об этом в Facebook сообщил Минюст страны.

На момент запуска в реестре содержатся данные о 171 "лице" — тех, кто был осуждён и отбывает наказание за педофилию.

Как следует из опубликованного сообщения, "наполнять списки" будут Минюст, органы прокуратуры и суда. Цель — сохранить информацию о преступниках после их освобождения.

Как работает реестр педофилов?

В реестр вносят сведения в отношении осужденных: их даты рождения, места проживания или пребывания, совершенное преступление, вид наказания, а также информацию о фактическом месте "отсидки" и нарушении правил административного надзора.

Зачем это надо?

На Украине растет количество преступлений против несовершеннолетних на сексуальной почве. Еще в 2019 году Николай Кулеба (тогда он был детским омбудсменом) каждый пятый ребенок в стране страдал от сексуального насилия.

Создатели "реестра педофилов" считают, что с его помощью можно будет обезопасить детей:

право на получение информации, находится ли человек в реестре, будет у руководителей детсадов и школ, больниц, детских лагерей, санаториев, спортивных школ, различных кружков, и т. д.

Кроме того, каждый гражданин сможет получить информацию о себе.

"Проверить, например, няню или репетитора своего ребенка. Но согласие на такую проверку исключительно должен дать сам человек, которого будут проверять в реестре", — уточнили в Минюсте Украины.

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