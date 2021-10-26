Британцы пригрозили России захватом Крыма

Читатели Daily Mail прокомментировали новость об учениях российского Военно-морского флота у берегов Крыма.

Пользователь под ником skylinee написал, что Великобритания когда-то уже участвовала в Крымской войне.

"Если она захочет — сможет захватить его (Крым. — Ред.) снова", — уверен skylinee.

По мнению ukaway1976, всё уже запланировано: Китай захватит Тайвань, а Россия — Украину.

Интернет-пользователь K London напомнил, что военные учения России ничем не отличаются от учений других стран, и эти манёвры никому не угрожают.

Simple Jake призвал перевести внимание с России на Китай, которая, по мнению юзера, является самой опасной страной в мире на текущий момент.

Один из комментаторов предположил, что человечество уничтожит себя раньше, чем это сделает глобальное потепление.

Ранее фрегат "Адмирал Григорович" приял участие в учебных ракетных стрельбах. Маневры прошли у берегов Крыма. Журналист Daily Mail Уилл Стюарт отметил, что учения прошли через четыре месяца после того, как эсминец британских Военно-морских сил Defender вторгся в территориальные воды России неподалёку от Крыма. Автор статьи считает, что маневры нужно рассматривать, как "тревожное предостережение" США и Великобритании, чтобы их корабли не подходили близко к полуострову.

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