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Турецкий журналист: НАТО спасёт от распада вступление в него России

Мир

Это может показаться утопией, но сегодня Европу, да весь мир от угроз со стороны террористов защищает не НАТО, а Россия. Она более активна в борьбе, чем все страны НАТО вместе взятые.

Турецкий журналист: НАТО спасёт от распада вступление в него России

Так считает главред турецкой газеты Sabah. Почему — он изложил в статье, опубликованной подзаголовком "Россия тоже должна вступить в НАТО".

Турецкий журналист констатирует: европейские страны-члены НАТО регулярно встречаются в Брюсселе. Только уже непонятно -зачем.

"Цель встреч членов НАТО-нейтрализация стран, которые являются врагами их идеологии, свободному рынку и демократии. Но сейчас ссоры внутри НАТО случаются чаще, чем ссоры блока с внешним миром.

Например, Турция и Греция, которые составляют юго-восточное крыло НАТО, почти воюют друг с другом.

Что еще более интригует, Турция, член НАТО, находится в глубоком примирении и диалоге с Россией, которую НАТО считает врагом", — пишет Мехмет Барлас.

Главред издания напоминает:

  • НАТО создавалось, как сила, способная защитить "демократию" от "советского блока". Но сейчас его нет, а страны Варшавского договора вошли в НАТО.

"Сейчас логично создать новое НАТО, совместимое с новыми мировыми условиями. Для этого в первую очередь Россия должна вступить в этот блок".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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