Это может показаться утопией, но сегодня Европу, да весь мир от угроз со стороны террористов защищает не НАТО, а Россия. Она более активна в борьбе, чем все страны НАТО вместе взятые.
Так считает главред турецкой газеты Sabah. Почему — он изложил в статье, опубликованной подзаголовком "Россия тоже должна вступить в НАТО".
Турецкий журналист констатирует: европейские страны-члены НАТО регулярно встречаются в Брюсселе. Только уже непонятно -зачем.
"Цель встреч членов НАТО-нейтрализация стран, которые являются врагами их идеологии, свободному рынку и демократии. Но сейчас ссоры внутри НАТО случаются чаще, чем ссоры блока с внешним миром.
Например, Турция и Греция, которые составляют юго-восточное крыло НАТО, почти воюют друг с другом.
Что еще более интригует, Турция, член НАТО, находится в глубоком примирении и диалоге с Россией, которую НАТО считает врагом", — пишет Мехмет Барлас.
Главред издания напоминает:
"Сейчас логично создать новое НАТО, совместимое с новыми мировыми условиями. Для этого в первую очередь Россия должна вступить в этот блок".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Пока мир наблюдал, как талибы* ведут ошеломляющее наступление на Кабул, закончившееся быстрым крахом поддерживаемого Западом правительства страны, нарастал долгосрочный кризис.