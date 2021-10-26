В Раде рассказали, как войти в доверие к России: "ласковое телятко"

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Киеву необходимо "отодвинуть" все разногласия и вернуться за стол переговоров с Россией. По мнению парламентария, то, что Незалежная покупает голубое топливо по завышенным ценам, недопустимо.

Рабинович заявил, что Киеву и Москве необходимо "спокойно" обговорить вопрос газа, потому что "народ общий".

"У нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены". Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосёт!", — пояснил свою позицию депутат в эфире канала "Украина 24".

Как уточнил Рабинович, Украина закупает российский газ, но втридорога и под видом европейского. Такая стоимость приведёт к банкротству многих компаний Незалежной, в том числе и энергетических.

Впрочем, в Незалежной уже не всё в порядке с обеспечением голубого топлива. Как писала Pravda.Ru ранее, многие казённые учреждения пожаловались, что могут остаться без тепла этой зимой. У бюджетников нет денег покупать газ по рыночным ценам, а отечественный поставщик "Нафтогаз" и вовсе отказался участвовать в торгах.

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