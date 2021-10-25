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На Украине посчитали, когда смогут направить ракеты на Москву

Мир

Внештатный советник офиса президента Украина Алексей Арестович рассказал, что вооруженные силы страны обзаведутся собственным ракетным комплексом через десять лет.

"Это, в первую очередь, комплексы "Гром", "Гром-2". Они еще на стадии исследовательских разработок, но в перспективе, на протяжении десяти лет, при надлежащем финансировании и внимании, которое государство будет уделять, мы можем получить такое оружие. А такое оружие уже способно решать задачи стратегического уровня либо оперативного-стратегического", — сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Политик полагает, что оперативно-тактические ракеты станут способом давления на Россию. Ранее он заявил, что скоро российские власти "доиграются". Именно это и спровоцирует то, что Украина направит свои ракеты на Москву.

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