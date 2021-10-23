На Украине перестала работать теплоэлектростанция из-за нехватки угля

На Украине в Донецкой области Славянская теплоэлектростанция перестала работать из-за нехватки угля. Об этом рассказали представители государственной корпорации "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" сообщили, что с 10:30 ТЭС не способна обеспечивать граждан электроэнергией, поскольку у госкомпании закончились ресурсы, особенно уголь. По информации Министерства энергетики Украины, количество угля в корпорации отстаёт от нормы на двести тысяч тон. В пятницу, 22 октября на территории страны не работали 43 тепловых энергоблока из 69 существующих.

Ранее украинский депутат Александр Колтунович со ссылкой на экспертов Института коллоидной химии и химии воды НАН заявил о нехватке и плохом качестве питьевой воды на территории страны. Главный санитарный врач Игорь Кузин 22 октября сообщил, что два крупнейших производителя кислорода больше его не поставляют, в том числе для больных коронавирусом граждан.

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