Сенатор предостерёг НАТО об опасности Украины и её планах на войну с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков порекомендовал странам НАТО остерегаться вступление Украины в союз, поскольку её власти способны использовать его членов для войны с нашей страной.

Пушков назвал наивным заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который призвал Россию не бояться вступление Украины в НАТО, поскольку он носит оборонительный характер. Сенатор напомнил, что в 1999 году члены этого союза бомбили Белград, а спустя 12 лет сделали тоже самое с Ливией. Также политик отметил поддержку НАТО в отношении агрессивных действий Америки и Великобритании в Ираке.

"Бояться включения Украины в альянс должны прежде всего сами его участники. Причина в том, что Украина во главе с её нынешней агрессивно-безответственной властью сделает всё, чтобы втянуть НАТО в вооружённый конфликт с Россией, даже вопреки воле ряда стран-членов альянса", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Также сенатор указал на попытки Америки привлечь НАТО к своей кампании против Китая.

Ранее Столтенберг заявлял, что решать вопрос вступления Украины в альянс будут 30 союзников и Киев, а Россия и другие страны не могут повлиять на данный процесс.

"НАТО — оборонительный союз. Ни в коем случае Россия не должна бояться (если Украина станет его частью. — Прим. Ред.)", — сообщал секретарь.

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