Косово "выпихивает" Россию с Балкан - начали с послов

Президент Республики Косово Вьоса Османи-Садриу распорядилась выслать двух российских дипломатов за якобы "угрозу национальной безопасности”.

Лидер балканской страны обвинила Россию в попытке дестабилизировать регион.

Президент Вьоса Османи лично сообщила прессе, что она попросила министерство иностранных дел "объявить двух должностных лиц Российской Федерации, работающих в Косово, персонами нон грата". Об этом сообщает Euronews.

Как пишет издание, "госпожа президент" объяснила это решение "вредной деятельностью, которая угрожает национальной безопасности и конституционному порядку” Косово. Что именно привело её к такому выводу, Османи не пояснила.

В заявлении Османи говорится также, что Косово "преисполнено решимости бороться с пагубным влиянием России и её доверенных лиц в регионе, которые стремятся подорвать наши достижения, а также достижения США, НАТО и Европейского союза”.

"Приштина продолжит тесно сотрудничать с нашими американскими и европейскими союзниками, чтобы предотвратить возможность для Косово и соседних стран стать жертвой российских амбиций дестабилизировать наш регион”, — предупредила президент.

ДЛЯ СПРАВКИ

Косово было сербской провинцией до провозглашения независимости в 2008 году, которое последовало за боевыми действиями в 1998–1999 годах между сербскими войсками и этническими албанскими сепаратистами и закончились после воздушной кампании НАТО против сербских войск.

Сербия и её союзник Россия не признали независимость Косово.

Ответить симметрично на высылку дипломатов Москва по этой причине не может — у нас нет их дипмиссии.

Что говорят в Москве

Позицию России по этому поводу озвучила Мария Захарова:

"Так называемые косовские власти предприняли грубую антироссийскую провокацию, объявив о нежелательности пребывания в Косово двоих российских дипломатов, работающих в приштинской Канцелярии нашего Посольства в Республике Сербии. В обосновании сделана дежурная ссылка на подрыв "национальной безопасности" и фактически не существующего в крае "конституционного порядка". По всем признакам, речь идёт о целенаправленной провокации ради обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселённого гособразования, проводящего агрессивную политику, не в последнюю очередь нацеленную против России, её конструктивной роли на Балканах".