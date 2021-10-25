Президент Республики Косово Вьоса Османи-Садриу распорядилась выслать двух российских дипломатов за якобы "угрозу национальной безопасности”.
Лидер балканской страны обвинила Россию в попытке дестабилизировать регион.
Президент Вьоса Османи лично сообщила прессе, что она попросила министерство иностранных дел "объявить двух должностных лиц Российской Федерации, работающих в Косово, персонами нон грата". Об этом сообщает Euronews.
Как пишет издание, "госпожа президент" объяснила это решение "вредной деятельностью, которая угрожает национальной безопасности и конституционному порядку” Косово. Что именно привело её к такому выводу, Османи не пояснила.
В заявлении Османи говорится также, что Косово "преисполнено решимости бороться с пагубным влиянием России и её доверенных лиц в регионе, которые стремятся подорвать наши достижения, а также достижения США, НАТО и Европейского союза”.
"Приштина продолжит тесно сотрудничать с нашими американскими и европейскими союзниками, чтобы предотвратить возможность для Косово и соседних стран стать жертвой российских амбиций дестабилизировать наш регион”, — предупредила президент.
ДЛЯ СПРАВКИ
Позицию России по этому поводу озвучила Мария Захарова:
"Так называемые косовские власти предприняли грубую антироссийскую провокацию, объявив о нежелательности пребывания в Косово двоих российских дипломатов, работающих в приштинской Канцелярии нашего Посольства в Республике Сербии. В обосновании сделана дежурная ссылка на подрыв "национальной безопасности" и фактически не существующего в крае "конституционного порядка".
По всем признакам, речь идёт о целенаправленной провокации ради обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселённого гособразования, проводящего агрессивную политику, не в последнюю очередь нацеленную против России, её конструктивной роли на Балканах".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Крылышки в обсыпке из смеси перцев, острый соус или блюдо с перцем чили - все эти продукты провоцируют ощущение жжения внутри после их употребления. Если человек обожает остренькое, но не хочет мириться с неприятным ощущением после еды, эта статья - настоящее спасение.