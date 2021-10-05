Когда последние американские военные вертолёты покинули Кабул, многие политологи увидели в этом сходство с бегством США из Сайгона в Южном Вьетнаме. Но есть ещё одна, может быть, пока неочевидная параллель — Косово.
На это указал Борис Малагурский, сербско-канадский режиссёр документальных фильмов, известный по фильму "Вес цепей", который был включён в каталог библиотеки в Конгрессе США в статье, опубликованной RT.
— Когда я задал вопрос в "Твиттере", будет ли Косово следующим, это привело албанские СМИ в яркое волнение. Албанское большинство Косово приветствует войска НАТО как талисман спасения. В 1999 году НАТО бомбила Сербию, чтобы взять под контроль её южную провинцию Косово. С тех пор НАТО продвигает проект по формированию нации, который, казалось, достиг своего пика в 2008 году, когда временное правительство Косово объявило независимость от Сербии.
Сербия и большая часть мирового сообщества не признали Косово независимой страной, а само Косово оставалось в значительной степени зависимым от западной финансовой помощи и военной поддержки. Большинство албанских политиков знают об этом и, соответственно, очень послушны НАТО, чьи войска СДК в Косово "обеспечивают мир".
Резолюция 1244 Совета Безопасности ООН, положившая конец войне НАТО с Югославией, гарантирует суверенитет Сербии над Косово, в то время как НАТО настаивала на независимом Косово с первого дня своей оккупации. Резолюция также требовала возвращения согласованного числа югославских и сербских чиновников для поддержания их присутствия в важных местах и на важных пограничных переходах. НАТО никогда этого не допускала. Последний премьер-министр Сербии, который требовал соблюдения этого соглашения, был убит в 2003 году, всего через месяц после этого требования.
С другой стороны, каковы результаты формирования нации НАТО в Косово?
Спор за автомобильные номерные знаки между Косово и Сербией был лишь последним примером работы руководства в Косово, которое неспособно решать реальные проблемы и вместо этого предпочитает вступать в конфликты, чтобы тем самым скрыть свою некомпетентность. Вместо того чтобы вести переговоры с Белградом, Косово в одностороннем порядке применяло силу, чтобы добиться удаления сербских автомобильных номерных знаков.
И всё, что НАТО сделала, декларируя стремление к деэскалации напряжённости, — это заменить косовское специальное подразделение войсками СДК, даже не пытаясь решить спор по сути.
Наверное, то же самое, что Организация Североатлантического договора делала в Афганистане. В надежде, что плохое решение в конечном итоге окупится. Но этого не будет. Во Вьетнаме оно не окупилось, в Афганистане не окупилось и в Косово тоже не окупится. Пришло время НАТО начать упаковывать свои чемоданы.
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Британское издание Express сообщает, что США якобы обратились за помощью к России и странам ОПЕК из-за роста цен на энергоносители. Однако это обращение было отвергнуто.