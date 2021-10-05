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НАТО пора уходить из Косово, пока блок не натворил ещё больших бед

Мир

Когда последние американские военные вертолёты покинули Кабул, многие политологи увидели в этом сходство с бегством США из Сайгона в Южном Вьетнаме. Но есть ещё одна, может быть, пока неочевидная параллель — Косово.

НАТО пора уходить из Косово, пока блок не натворил ещё больших бед

На это указал Борис Малагурский, сербско-канадский режиссёр документальных фильмов, известный по фильму "Вес цепей", который был включён в каталог библиотеки в Конгрессе США в статье, опубликованной RT.

Мнение документалиста о НАТО и Косово

— Когда я задал вопрос в "Твиттере", будет ли Косово следующим, это привело албанские СМИ в яркое волнение. Албанское большинство Косово приветствует войска НАТО как талисман спасения. В 1999 году НАТО бомбила Сербию, чтобы взять под контроль её южную провинцию Косово. С тех пор НАТО продвигает проект по формированию нации, который, казалось, достиг своего пика в 2008 году, когда временное правительство Косово объявило независимость от Сербии.

Сербия и большая часть мирового сообщества не признали Косово независимой страной, а само Косово оставалось в значительной степени зависимым от западной финансовой помощи и военной поддержки. Большинство албанских политиков знают об этом и, соответственно, очень послушны НАТО, чьи войска СДК в Косово "обеспечивают мир".

Однако НАТО превысила свой мандат

Резолюция 1244 Совета Безопасности ООН, положившая конец войне НАТО с Югославией, гарантирует суверенитет Сербии над Косово, в то время как НАТО настаивала на независимом Косово с первого дня своей оккупации. Резолюция также требовала возвращения согласованного числа югославских и сербских чиновников для поддержания их присутствия в важных местах и на важных пограничных переходах. НАТО никогда этого не допускала. Последний премьер-министр Сербии, который требовал соблюдения этого соглашения, был убит в 2003 году, всего через месяц после этого требования.

С другой стороны, каковы результаты формирования нации НАТО в Косово?

  • Уровень безработицы составляет почти 30%.
  • Один из самых бедных районов Европы, где до 45% населения живёт за официальной чертой бедности, а 17% чрезвычайно бедны.
  • Бывшие террористы Освободительной армии Косово, некоторые из которых были обвинены в торговле оружием и органами, обменяли свою военную форму на костюмы на заказ и начали управлять этим субъектом.
  • Бывший президент Косово в настоящее время предстаёт перед судом в Гааге за военные преступления и преступления против человечности. Он тот, кто открыл статую Билла Клинтона в столице Косово Приштине.
Косово
Косово

Спор за автомобильные номерные знаки между Косово и Сербией был лишь последним примером работы руководства в Косово, которое неспособно решать реальные проблемы и вместо этого предпочитает вступать в конфликты, чтобы тем самым скрыть свою некомпетентность. Вместо того чтобы вести переговоры с Белградом, Косово в одностороннем порядке применяло силу, чтобы добиться удаления сербских автомобильных номерных знаков.

И всё, что НАТО сделала, декларируя стремление к деэскалации напряжённости, — это заменить косовское специальное подразделение войсками СДК, даже не пытаясь решить спор по сути.

Тогда что ещё НАТО делает в Косово?

Наверное, то же самое, что Организация Североатлантического договора делала в Афганистане. В надежде, что плохое решение в конечном итоге окупится. Но этого не будет. Во Вьетнаме оно не окупилось, в Афганистане не окупилось и в Косово тоже не окупится. Пришло время НАТО начать упаковывать свои чемоданы.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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