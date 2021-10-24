В ВОЗ рассказали, когда может закончиться пандемия

На проходящем в Берлине Всемирном саммите здравоохранения генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество имеет все необходимые ресурсы и методы для победы над массовым распространением коронавирусной инфекции.

По его мнению, мировое сообщество должно вакцинировать 40 процентов населения к концу этого года.

"Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках", — сказал представитель ВОЗ.

Он добавил, что страны Группы двадцати должны немедленно выполнить свои обязательства и делиться дозами вакцины, если это необходимо.

"Производители должны отдать приоритет и в срочном порядке выполнить свои контракты с COVAX и AVAT, а также быть более транспарентными в том, что и куда направлено", - подытожил Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Ранее стало известно, что специалисты стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Всемирной организации здравоохранения ‎считают, что не всем достаточно двух доз вакцины от коронавируса.

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