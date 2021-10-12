Кому нужна третья доза вакцины от COVID-19, рассказали в ВОЗ

Специалисты стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ‎считают, что не всем достаточно двух доз вакцины от коронавируса.

По мнению специалистов, третий укол нужен тем, у кого ослабленный иммунитет, а также пожилым людям за 60. Речь идёт о нескольких компонентах, которые безопасны для третьей ревакцинации:

Pfizer-BioNTech,

Moderna,

AstraZeneca,

Covishield,

Johnson & Johnson,

Sinopharm,

Sinovac.

Как быть с третьим уколом "Спутника V" в исследовании не уточняют, так как вакцина пока не получила одобрение ВОЗ, пишет The New York Times. Что же касается пожилых людей, то рекомендация действует для тех, кто привился китайскими компонентами Sinovac или Sinopharm.

Ранее Pravda.Ru писала о том, кому грозит депрессией и суицидальными мыслями перенесённый коронавирус. По мнению врачей, "ковид" не основная причина деструктивных наклонностей, однако на фоне ослабленного организма, мысли о самоубийстве могут начать "досаждать" пациенту с удвоенной силой.

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