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На рынок США поступили десятки миллионов пар использованных перчаток

Мир

На американский рынок поступили десятки миллионов пар использованных медицинских перчаток. В стране объявили, что во всем виновато нелегальное предприятие в Таиланде, об этом сообщает телеканал CNN.

На рынок США поступили десятки миллионов пар использованных перчаток

Так, мошенники обрабатывали использованные перчатки таким образом, что они приобретали товарный вид. Один из "секретов" аферистов заключался в том, что они мыли перчатки вручную и красили их с помощью пищевых красителей.

Уточняется, что впервые жалобы начали поступать в погранично-таможенную службу и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США еще в феврале. После чего американские власти начали расследование, при этом чиновники только сейчас осознали масштаб проблемы.

Ранее стало известно, что данные, собранные Университетом Джона Хопкинса, который с самого начала пандемии вёл собственную статистику заболеваемости в мире, доказывают, что вакцины против COVID-19 усугубили ситуацию. К слову, Pfizer признал эту корреляцию, отметив в отчёте, представленном в Управление по контролю за продуктами и лекарствами, что их вакцина против COVID-19 повышает вероятность заражения людей.

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Помогают ли перчатки от COVID-19? Обязательно смотреть!
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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