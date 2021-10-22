Портал Newsweek опубликовал статью о поездке главы Пентагона Остина на Украину.
Слова Ллойда Остина о непризнании Соединенными Штатами Крымского полуострова частью России вызвали волну возмущения среди рядовых американцев, которые напомнили госсекретарю, что у самих Соединенных Штатов есть проблемы с "чужими" территориями.
"Мы (США) ничему не учимся и будем продолжать получать пощечины в наших интригах, которые сеют смерть и разрушение. Мы все пыхтим, стонем и делаем большие заголовки в нашей прессе, но все это подло и глупо. И почему мы должны ожидать перемен, если политики в Атлантическом совете и правительстве продолжают играть в свою игру с жизнями и деньгами других людей? … Крым исторически является Россией, и после американского переворота в 2014 году, когда к власти на Украине пришло русофобское правительство, преступники хотели вернуться в Россию. Россия будет продолжать защищать свои красные линии, и наши лидеры рискуют нашими жизнями и деньгами, чтобы решить проблему любой ценой. Прискорбно".
"Пусть правительство США проведет референдум о статусе Крыма".
"Официальный результат: 97 % проголосовали за интеграцию региона в Российскую Федерацию при 83 % явке".
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