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Бойцы АТО "нагрели" Минобороны Украины почти на 2 млн гривен

Мир » Бывший СССР » Украина

Бойцы украинской армии, которые числятся в составе подразделений АТО, часто отсутствуют на передовой, но всё равно получают все причитающиеся выплаты. Причиной такой "щедрости” стало попустительство командиров.

Бойцы АТО "нагрели" Минобороны Украины почти на 2 млн гривен

Об этом во время брифинга сообщил сотрудник пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

По его словам, факт нарушения выявился в ходе работы комиссии Министерства обороны Украины, которая обнаружила "недостачу" в 1,7 миллиона гривен — столько военное ведомство "переплатило мёртвым душам".

"Проверка наличия личного состава на передовых позициях выявила незаконное отсутствие 58 человек из 24-й отдельной механизированной бригады. По словам сослуживцев, военнослужащие отсутствовали более месяца, получая все причитающиеся выплаты за пребывание на передовой”, — сказал Мазейкин, сославшись на члена комиссии украинского Минобороны.

Командование бригады знало, отметил военный чиновник, что несколько десятков военнослужащих не находятся на своих позициях, но не приняло никаких мер. Таким образом, они поддерживали видимость укомплектованности подразделений.

Ущерб, причинённый такой неудачной стратегией, составил более 1,7 млн гривен (около 4,6 миллиона российских рублей. — Прим. ред.). Материалы комиссии направлены в следственные органы Украины для возбуждения уголовного дела.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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