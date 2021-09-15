Украина отнимет у "ветеранов АТО" дополнительные льготы и пенсии

Кабинет министров Украины одобрил план проверки финансового состояния граждан Украины, участвовавших в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР в период с 2014 по 2021 год.

По официальной информации, с 1 октября специальная комиссия приступит к верификации доходов семей участников Антитеррористической операции в Донбассе (АТО). Санкции также ждут «ветеранов» АТО с ежемесячным доходом от 20 тысяч гривен (54 тысяч рублей).

Ветеранам АТО грозит лишение права на повышенную пенсию и льгот на оплату услуг ЖКХ.

Одна из жительниц Киевской области рассказала, как она два года назад служила в составе подразделений ВСУ в районе ДНР. Ранее там же погиб ее супруг, воевавший в составе украинского националистического батальона.

У женщины имеется документ участника боевых действий и статус члена семьи погибшего. Она вправе получать государственную помощь по причине потери кормильца и не платить по коммунальным квитанциям.

По словам украинского экономиста Бориса Лищука, указанную помощь государство больше предоставлять не собирается. Эксперт объяснил это опустошением украинской казны. Об этом сообщает ФАН.

Представители комиссии проверят нуждаются ли лица погибших «участников боевых действий в Донбассе» в государственной помощи. Также инспекторы проверят, не вступали ли вдовы или вдовцы погибших «ветеранов» в повторный брак.

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