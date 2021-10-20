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Украинский министр похвастался "виртуальным музеем российской агрессии"

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отчитался в своём ТГ-канале об открытии "нового виртуального музея", экспозиция которого посвящена "российской агрессии".

 

По словам Ткаченко, "музей" работает в рамках государственной стратегии информационной безопасности.

"Российская агрессия против Украины, которая длится уже восьмой год, заслуживает того, чтобы о ней знал весь мир, чтобы о ней помнили наши дети и внуки. <…> Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства. Подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма", — написал министр.

По его словам, виртуальная экспозиция покажет "документальные факты вместе с фото- и видеодоказательствами и публикациями независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела".

© скриншот сайта translate. yandex. ru

Особо министр подчеркнул, что "экспозиция про Крым" — это только первая страничка. Следующая будет посвящена Донбассу.

Для удобства иностранных посетителей у музея есть англоязычная версия.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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