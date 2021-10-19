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СМИ КНДР подвергли критике сериал "Игра в кальмара"

Мир

СМИ Северной Кореи снова обрушились с критикой на южнокорейский сериал "Игра в кальмара", который стал самым популярным телешоу на Netflix за всё время существования стримингового сервиса.

СМИ КНДР подвергли критике сериал "Игра в кальмара"

Северокорейское издание Arirang Meari назвало сериал "отражением капиталистического общества", "где вы можете заработать деньги, если добьётесь победы любыми способами, а в противном случае — умрёте". На сайте утверждается, что "школы по всему миру советуют детям не смотреть сериал".

Ранее СМИ КНДР уже критиковали сериал. Несколько дней назад на портале Arirang Meari вышла статья, в которой сообщалось, что "Игра в кальмара" демонстрирует "печальные реалии южнокорейского общества, в котором люди вынуждены вступать в бесчеловечную конкуренцию".

Ранее в беседе с Pravda.Ru кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) назвал причины успеха нового сериала Netflix. По его словам, сейчас корейская тематика очень популярна в мире: достаточно вспомнить оскароносный фильм "Паразиты" или хип-хоп-исполнителей. Последней незанятой нишей оставался сериальный жанр.

"Вот они ударили в нужное время, в нужное место", — отметил блогер.

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