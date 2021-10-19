СМИ КНДР подвергли критике сериал "Игра в кальмара"

СМИ Северной Кореи снова обрушились с критикой на южнокорейский сериал "Игра в кальмара", который стал самым популярным телешоу на Netflix за всё время существования стримингового сервиса.

Северокорейское издание Arirang Meari назвало сериал "отражением капиталистического общества", "где вы можете заработать деньги, если добьётесь победы любыми способами, а в противном случае — умрёте". На сайте утверждается, что "школы по всему миру советуют детям не смотреть сериал".

Ранее СМИ КНДР уже критиковали сериал. Несколько дней назад на портале Arirang Meari вышла статья, в которой сообщалось, что "Игра в кальмара" демонстрирует "печальные реалии южнокорейского общества, в котором люди вынуждены вступать в бесчеловечную конкуренцию".

Ранее в беседе с Pravda.Ru кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) назвал причины успеха нового сериала Netflix. По его словам, сейчас корейская тематика очень популярна в мире: достаточно вспомнить оскароносный фильм "Паразиты" или хип-хоп-исполнителей. Последней незанятой нишей оставался сериальный жанр.

"Вот они ударили в нужное время, в нужное место", — отметил блогер.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.