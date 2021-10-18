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После встречи с руководством запрещённой НПО из Белоруссии выслан посол Франции

Мир

Посол Франции в Белоруссии в воскресенье покинул Минск. Сделал он это по распоряжению властей Белоруссии.

После встречи с руководством запрещённой НПО из Белоруссии выслан посол Франции

Никаких объяснений по поводу решения о высылке дипломата пока не было озвучено.

Известно только, что послу Николя де Буйан де Лакосту белорусские власти установили крайний срок его отъезда — 18 октября.

Представитель посольства Франции сообщил прессе, что посланник попрощался с сотрудниками перед отъездом, а также записал "видеообращение к белорусскому народу”, которое "должно появиться в понедельник".

Высылка произошла всего через несколько дней после того, как посол принял в своей резиденции нескольких представителей запрещенной белорусской общественной организации "Говори правду". В среду он встретился с членами НПО, в том числе с ее соруководителем Андреем Дмитриевым, одним из кандидатов на президентских выборах в прошлом году.

Отношения Парижа и Минска остаются напряженными с августа 2020 года, после того как Франция, наряду с другими странами ЕС и США, отказалась признать результаты президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко.

При этом Париж "привечал" лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую — она посетила Францию почти сразу после того, как уехала из своей страны, еще в сентябре, встретившись с высшими должностными лицами, включая министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана.

Что же касается высланного французского посла, то он после выборов демонстративно пропустил церемонию вручения верительных грамот, на которой новоназначенные посланники встречаются с лидером нации. Вместо этого он передал копии своих верительных грамот министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.

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Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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