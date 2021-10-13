ЕС обещает выделить $1,2 млрд на помощь Афганистану

По итогам прошедших в столице Катара во вторник переговоров между представителями группировки "Талибан*", выступавшими от имени новой власти Афганистана, и спецделегации Евросоюза, президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен объявила, что блок предоставит "Пакет поддержки Афганистана" на сумму один миллиард евро ($1,2 млрд) в рамках "глобальной инициативы солидарности" и призвала государства-члены "пополнить его взносами".

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Фон дер Ляйен также заявила, что помощь будет направляться через международные организации, работающие на местах, а не через правительство талибов*, которое Брюссель пока ещё официально не признает.

Помощь ЕС в целях развития — еще одна форма гуманитарной помощи, предоставляемой блоком, — остается замороженной, когда речь заходит об Афганистане. Как и средства, замороженные США и Великобританией. Совсем недавно Пекин призвал обе страны выделить деньги для использования правительством Афганистана, но такие предложения были отвергнуты Вашингтоном и Лондоном.

Однако, напомним, в понедельник, после переговоров с американскими официальными лицами в Дохе, талибы* заявили, что США согласились предоставить гуманитарную помощь Афганистану.

ДЛЯ СПРАВКИ

Согласно данным, приведенным Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в сентябре, более 18 миллионов афганцев в настоящее время нуждаются в той или иной форме помощи, что почти вдвое превышает 9,4 миллиона, о которых сообщалось в 2020 году, в то время как сотни тысяч людей остаются перемещенными лицами после десятилетий конфликта.

После того, как талибы захватили власть в Афганистане, "миллиардные активы" и донорские средства были заморожены членами международного сообщества, заявила Специальный представитель ООН по Афганистану Дебора Лайонс на брифинге в Совете Безопасности 10 сентября, предупредив о надвигающемся гуманитарном кризисе в раздираемой войной стране.

И Лайонс, и Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш утверждали, что Афганистан нуждается в помощи здесь и сейчас, поскольку гуманитарный кризис не может ждать "политических решений" об отмене санкций.

* организация, запрещённая в РФ

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