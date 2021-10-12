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Талибы* бьются за признание в мире: с США договорились, теперь очередь ЕС

Мир

Группа переговорщиков нового афганского правительства прибыла в столицу Катара Доху, где пройдёт запланированная ранее встреча с официальными лицами Евросоюза.

Талибы* бьются за признание в мире: с США договорились, теперь очередь ЕС

Талибы*, которые управляют Афганистаном, неоднократно заявляли, что они хотят "позитивных отношений с мировыми державами". И теперь стараются наладить контакты.

  • На прошлой неделе они провели двухдневные переговоры с представителями американского Госдепа, которые в США назвали "высокопрофессиональными" и "откровенными", заверив, что "отныне правительство "Талибана"* будут судить только "по его делам".
  • В понедельник делегация "Талибана"* встретилась с немецкими политиками, которые по итогам разговора заявили, что "правительство талибов является реальностью" и "с ним надо работать".

Ожидается, что уже сегодня, 12 октября, талибы* сядут за стол переговоров с делегацией ЕС.

"Мы здесь, в Дохе встречаемся с представителями ЕС, у нас проходят позитивные встречи с представителями других стран, — заявил в понедельник исполняющий обязанности министра иностранных дел талибов* Амир Хан Муттаки. — Мы хотим позитивных отношений со всем миром. Мы верим в сбалансированные международные отношения. Мы считаем, что такие сбалансированные отношения могут спасти Афганистан от нестабильности".

Пресс-секретарь ЕС Набила Массрали, со своей стороны, заявила, что переговоры "являются неофициальным обменом на техническом уровне. Это не означает признания "временного правительства". Она сказала, что обе стороны обсудят среди прочего доступ к гуманитарной помощи и права женщин.

Своими ожиданиями от этих переговоров глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поделился в Twitter:

* организация, запрещённая в РФ

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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