Госдеп заявил об откровенном разговоре США и Талибана*

Двухдневные переговоры в Дохе с представителями Талибана в США назвали "высокопрофессиональными" и "откровенными".

По словам представителя американского Госдепа Неда Прайса, отныне правительство Талибан* будут судить только "по его делам".

"Обсуждения носили откровенный и профессиональный характер, и делегация США вновь подтвердила, что "Талибан"* будут судить по его действиям, а не только по его словам", — цитирует заявление Прайса РИА Новости.

На переговорах представители делегации США и талибы* договорились о поставке гуманитарной помощи в Афганистан.

При этом афганская сторона отметила, что "гуманитарная помощь не должна увязываться с политическими вопросами".

Кроме этого, США и представители нового радикального правительства договорились об укреплении дипломатических связей и проведении подобных встреч для решения острых политических и социальных вопросов.

* Организации, признанные террористическими и запрещенные в РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.