Двухдневные переговоры в Дохе с представителями Талибана в США назвали "высокопрофессиональными" и "откровенными".
По словам представителя американского Госдепа Неда Прайса, отныне правительство Талибан* будут судить только "по его делам".
"Обсуждения носили откровенный и профессиональный характер, и делегация США вновь подтвердила, что "Талибан"* будут судить по его действиям, а не только по его словам", — цитирует заявление Прайса РИА Новости.
На переговорах представители делегации США и талибы* договорились о поставке гуманитарной помощи в Афганистан.
При этом афганская сторона отметила, что "гуманитарная помощь не должна увязываться с политическими вопросами".
Кроме этого, США и представители нового радикального правительства договорились об укреплении дипломатических связей и проведении подобных встреч для решения острых политических и социальных вопросов.
* Организации, признанные террористическими и запрещенные в РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Газовый кризис в Европе имеет все шансы войти в анналы истории. Дефицит голубого топлива, небывалые цены на него сказываются на жизни миллионов европейцев и могут иметь свои политические последствия. Сегодня политики в Евросоюзе далеки от признания собственных ошибок и склонны винить в своих бедах "Газпром". Между тем Россия хочет помочь Европе дополнительными поставками газа, хотя та упорно этому противится.