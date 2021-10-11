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Госдеп заявил об откровенном разговоре США и Талибана*

Политика

Двухдневные переговоры в Дохе с представителями Талибана в США назвали "высокопрофессиональными" и "откровенными".

Госдеп заявил об откровенном разговоре США и Талибана*

По словам представителя американского Госдепа Неда Прайса, отныне правительство Талибан* будут судить только "по его делам".

"Обсуждения носили откровенный и профессиональный характер, и делегация США вновь подтвердила, что "Талибан"* будут судить по его действиям, а не только по его словам", — цитирует заявление Прайса РИА Новости.

На переговорах представители делегации США и талибы* договорились о поставке гуманитарной помощи в Афганистан.

При этом афганская сторона отметила, что "гуманитарная помощь не должна увязываться с политическими вопросами".

Кроме этого, США и представители нового радикального правительства договорились об укреплении дипломатических связей и проведении подобных встреч для решения острых политических и социальных вопросов.

* Организации, признанные террористическими и запрещенные в РФ.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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