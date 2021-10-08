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О романе Саакашвили с украинским политиком высказалась законная жена

Мир » Бывший СССР

Жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, арестованного в Тбилиси, прокомментировала неожиданно всплывшую информацию о страстном романе супруга с молодой украинской законодательницей Елизаветой Ясько.

О своей большой любви пара рассказала в Фейсбук, где Ясько разместила видео, записанное накануне отъезда Саакашвили в Грузию, гражданства которой он был лишён еще в 2013 году, после бегства из страны. Как оказалось, на Украине, приютившей его, одиозный политик не только успешно строил карьеру, но и "нашёл вторую половинку".

@lisayasko.ukraine · Политик
@lisayasko.ukraine · Политик

"Мы записали это видео перед тем, как Михаил уехал в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что мы любим и поддерживаем друг друга”, — написала Ясько, также добавив, что "любовь и борьба за наше государство-благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие бойцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие люди, как Миша, готовы рисковать ради своей Родины. Я полностью поддерживаю его".

А что жена?

Сандра Рулофс, @Sandra Roelofs
Сандра Рулофс, @Sandra Roelofs

Сандра Рулофс, законная супруга главы Национального совета реформ, призналась, что новость об отношениях ее мужа с Елизаветой Ясько, депутатом от правящей партии "Слуга народа", появилась как гром среди ясного неба.

"Многие сбитые с толку друзья и коллеги спрашивают меня о моей личной жизни. Я не буду скрывать от вас, что содержание видео было для меня неожиданным, а форма, которую оно приняло, была совершенно неприемлемой", — написала Рулофс в Facebook.

Однако, предательство мужа не заставило ее отказаться от борьбы за его свободу:

"Несмотря на мои личные эмоции, я сохраняю спокойствие, я верю, что мы выйдем победителями из этой борьбы”, — добавила она в своем посте.

В это время в грузинской тюрьме

Сам же Саакашвили объявил голодовку во время содержания под стражей в Рустави, и несмотря на то, что протест длится уже неделю, по словам Ники Гварамии, гендиректора оппозиционного грузинского телеканала "Мтавари Архи", он "бодр и активен в своей тюремной камере”.

А между тем соратники бьют тревогу: они заявляют о якобы полученной информации о готовящемся убийстве "политического арестанта".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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