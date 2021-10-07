Грузинские сторонники Саакашвили: ФСБ России заказала убийство Мишико

Грузинские сторонники арестованного после появления в стране Михаила Саакашвили всерьёз напуганы: Мишико убьют в тюрьме по заказу из России.

Об этом заявила Тако Чарквиани, лидер партии "Закон и справедливость".

По её словам, "моральным и физическим уничтожением" Саакашвили будет руководить российская ФСБ, которая "прямо сейчас" оказывает давление на СГБ Грузии.

"Эта информация точная, перепроверенная нами: указания выданы непосредственно президентом РФ Владимиром Путиным", — сказала политик и даже поведала, как именно "расправятся с одиозным экс-президентом. — За несколько дней ОНИ планируют привести его в состояние фобии".

Чарквиани потребовала, чтобы дипломаты (чьи — не уточнила, видимо, украинские) навестили Саакашвили в тюрьме и "оказали давление на власти, работающие на бессовестную Россию".

"Новая сакральная жертва"

В России первой на это сообщение отреагировала телеведущая Ольга Скабеева. В своём ТГ-канале она даже привела соответствующую цитату:

©t.me/skabeeva

Сама Скабеева отреагировала ёмко и шутливо:

"Вау. Новая сакральная жертва", — прокомментировала журналистка.

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