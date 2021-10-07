В Белоруссии против авторов TUT.BY возбудили уголовное дело за разжигание розни

В Белоруссии сотрудники Следственного комитата возбудили уголовное дело против работников местного портала TUT.BY. По данным правоохранителей, журналисты разжигали социальную вражду.

В официальном Telegram-канале белорусского Следственного комитета сообщили об уголовном преследовании сотрудников "ТУТ БАЙ МЕДИА". По информации ведомства, журналисты провоцировали рознь внутри общества. Представители правоохранителей написали:

"Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении должностных лиц и работников "ТУТ БАЙ МЕДИА" и иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130".

Пока неизвестно, какие именно люди стали фигурантами уголовного дела, а также нет данных о количестве предполагаемых преступников.

Ранее 13 августа по просьбе МВД Белоруссии весь контент TUT.BY признали экстремистским. После этого создатели портала сформировали новое СМИ — Zerkalo.io, чтобы продолжить работу в легальном поле. Они рассказывали о белорусских протестах после выборов президента.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.