Министерство информации Белоруссии заблокировало сайт TUT.BY. Решение принято на основании уведомления Генпрокуратруы.
По сведениям БЕЛТА, следователи установили, что на сайте размещена запрещённая белорусским законом информация. Согласно статье 38 закона о СМИ интернет-ресурсы не имеют права публиковать информацию, которую распространяют незарегистрированные в Белоруссии организации.
В частности, на сайте tut.by содержались материалы незаконного фонда BYSOL.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в офисе TUT. BY проводятся обыски. Работу проводят оперативники Департамента финансовых расследований. В отношении руководства портала возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Утверждается, что портал совершил махинации с льготным режимом налогообложения.
В декабре 2020 года портал TUT.BY был лишён статуса СМИ.
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