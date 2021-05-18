Белорусские власти заблокировали сайт TUT.BY

Министерство информации Белоруссии заблокировало сайт TUT.BY. Решение принято на основании уведомления Генпрокуратруы.

По сведениям БЕЛТА, следователи установили, что на сайте размещена запрещённая белорусским законом информация. Согласно статье 38 закона о СМИ интернет-ресурсы не имеют права публиковать информацию, которую распространяют незарегистрированные в Белоруссии организации.

В частности, на сайте tut.by содержались материалы незаконного фонда BYSOL.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в офисе TUT. BY проводятся обыски. Работу проводят оперативники Департамента финансовых расследований. В отношении руководства портала возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Утверждается, что портал совершил махинации с льготным режимом налогообложения.

В декабре 2020 года портал TUT.BY был лишён статуса СМИ.