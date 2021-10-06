Пресс-секретарь хокимията (мэрии) города Чирчик Ташкентской области Узбекистана Фахриддин Кадыров был уволен после того, как в соцсетях назвал "тупыми" тех, кто критиковал челлендж властей города, в котором русские слова заменялись на узбекские.
Ранее по призыву властей Чирчика в общественных местах города стали развешивать таблички с призывом говорить на узбекском. При этом узбекские слова отмечались зеленой галочкой, а русские — красным крестиком.
Русскоязычные пользователи соцсетей расценили эту акцию как запрет говорить на русском языке. Власти Чирчика уверяли, что об этом не может быть и речи. Фахриддин Кадыров заявил РИА "Новости", что формат объявлений с крестом и галочкой был выбран для того, чтобы указать, как-то или иное слово звучит на узбекском языке.
В полемике в соцсетях Фахриддин Кадыров назвал критиков челленджа "тупыми". По его словам, он не думал, что "люди настолько несообразительные".
И в итоге поплатился за это — Фахриддин Кодиров лишился должности из-за выражения мнения в некорректной форме, чем спровоцировало недовольство населения (объяснение увольнения такое).
Но это все равно не снимает вопроса, почему власти Чирчика решили популяризировать узбекский язык именно таким образом. Если проблемы в том никакой нет, то почему же тогда не использовали, скажем, английский язык?
Отметим, Чирчик был построен в 1930-е годы как промышленный центр. Город строился по проекту московского "Гидростройпроекта". Авторами проекта были Г. М. Орлов, М. И. Тараканов, В. А. Лавров и другие архитекторы.
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