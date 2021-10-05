США отменяют тесную дружбу с Европой

Вашингтон решил изменить свой евроатлантический курс. Все указывает на то, что Соединённые Штаты будут уделять НАТО всё меньше внимания и бросят свои силы в Тихий океан.

Такой точки зрения придерживается польский философ и политолог Радослав Чарнецкий, сообщает портал "Народные новости".

Он утверждает, что создание нового оборонного альянса AUKUS в сотрудничестве с Австралией и Соединённым Королевством говорит о желании США отойти от трансатлантического партнёрства.

"Сдвиг в американской политике можно увидеть в заявлениях её лидеров уже давно — по крайней мере, с начала первого президентского периода Барака Обамы. В то время они были, конечно, очень туманные, но послание читалось почти отчётливо", — говорит Чарнецкий.

По его словам, AUKUS, который вызвал "охлаждение" отношений между США и Европой, станет "точкой невозврата".

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