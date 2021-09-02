Европа испугалась позора США и настаивает на "разводе", но есть большое "но"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил на днях, что события в Афганистане заставили Европу задуматься, стоит ли настолько зависеть от США, может, имеет смысл стремиться к большей стратегической автономии, повышать военною мощь. Осенью этого года Боррель готов презентовать проект "Стратегический компас ЕС" по военной безопасности стран ЕС.

Примечательно, что идея о независимости Европы периодически витает в умах европейских политиков, но пока остается на уровне фантазий. Более того, предыдущий проект создания общих вооруженных сил ЕС, который был завершен в 2007 году, не был никогда применен на практике.

"Боевые группы существуют, но мы никогда их не использовали, не активировали. Мы должны задуматься о чем-то более операционном, готовом к действию", — сказал Боррель.

Увы, чтобы Европа действительно стала независимой, она должна, прежде всего, стать единой. Как отметил руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов, если дело касается не политических деклараций, а перспектив выработки общей позиции Европейского союза по конкретной проблематике, то это всегда вызывает серьезную проблему. Европейский союз пока не может преодолеть порог внутренней разобщенности. США, особенно в период президентства Трампа, усилили рычаги влияния на Европу. Европейские страны стали более прочно завязаны на американскую стратегию, прежде всего, через НАТО.

Адресная политика НАТО в отношении европейских государств усиливала внутренние разломы в Европе. Борьба за американский интерес, за то, чтобы политика США в Европе вписывалась в национальные стратегии европейских государств, еще больше расколола Европу.

"Высказывания Борреля вполне вписываются в политическую риторику Европейского союза, но чтобы идеи и какие-то инициативы стали реальностью, нужна сплоченность, а этого в перспективе не видно. Афганский кризис существенно ослабил администрацию Байдена, ослабил возможности Соединенных Штатов претендовать на роль ответственного лидера. Конечно, Байден теперь будет заниматься внутренними делами, а европейская повестка будет все-таки отодвинута. Европейская бюрократия может воспользоваться этим относительным окном возможностей, поэтому сейчас большую роль будет играть европейская бюрократия, которая будет проводить заявленный курс на европейскую автономию, на создание европейского оборонного союза. Но пока сложно себе представить, что европейские страны достигнут единства, столь необходимого для того, чтобы говорить о какой-то автономии. Европа не будет говорить единым голосом", — отмечает Дмитрий Данилов.

Москва как альтернатива?

С другой стороны, у Европы появляется больше стимулов и интереса для того, чтобы взаимодействовать с Москвой, особенно видя афганскую ситуацию. Европа в рамках ограниченной повестки между Россией и Соединенными Штатами, конечно, могла бы попытаться каким-то образом двинуться навстречу Москве.

Как отмечает эксперт, здесь есть очень серьезное "но". После визитов Байдена в Европу наблюдается политическая консолидация общей евроатлантической позиции в отношении России, которая теперь строится на идеологии.

"Во всех принятых документах зафиксировано положение о том, что страны G7 будут строить свою политику на основе неукоснительного соблюдения норм международного права в интерпретации западного сообщества. Понятно, что с российской точки зрения такая интерпретация неправомерна, и она лишь усилит сопротивление со стороны России такому пониманию политических перспектив развития отношений. Европейцы приняли новую идеологическую программу администрации Байдена, и теперь за ее рамки выйти будет крайне сложно", — резюмирует Дмитрий Данилов.

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