"Спутник-V" признали в Катаре

В министерстве здравоохранения Катара рассказали, что в стране вступают в силу новые поправки в правила для туристов. Так, с 6 октября в Катаре будут признаны вакцины "Спутник-V" и Sinopharm. Информация об этом появилась на сайте ведомстве.

"Обновлен перечень утвержденных вакцин, включены в него вакцины "Спутник-V" и Sinopharm", — сказано в заявлении.

Также по новым правилам прибывающие в страну граждане будут обязаны сдать ПЦР-анализ в течении 36 часов после прибытия в Катар. Кроме того, страны с новыми поправками будут делиться на "зеленые" и "красные". По прибытию из стран зеленого списка делать предварительный тест на вирус не обязательно.

Ранее министр российского здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для регистрации вакцины "Спутника V" в ВОЗ пройдены. Глава ведомства уточнил, что данный вопрос обсуждался с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.





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