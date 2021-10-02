Дональд Трамп подал иск на Twitter

Экс-президент США Дональд Трамп подал иск для того, чтобы вернуть свой аккаунт в Twitter.

"Twitter обладает властью и контролем над политическим дискурсом в этой стране, что неизмеримо, беспрецедентно с исторической точки зрения и крайне опасно для открытых демократических дебатов", — пишет агенство Bloomberg.

Известно, что Трамп обвиняет социальную сеть в цензуре. Так, бывший американский лидер вспомнил, что его сообщения помечались как "вводящая в заблуждение информация".

Также в числе претензий Трампа к Twitter — правила о постах, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции. Экс-президент считает, что правила были приняты непоследовательно. Он отметил, что СМИ в своих публикациях указывали, что протесты в 2020 году не были источником заражения COVID-19, а акции, связанные со штурмом американского Капитолия, были.

Ранее Дональд Трамп предрёк гибель своей страны в течение ближайших трёх лет, причём по вине демократов. Напомним, что в 2022 году в Штатах пройдут выборы в палату представителей, а в 2024 году будут выбирать нового президента.





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