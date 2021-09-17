Америка в тупике: с чем связана истерика Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп, который известен своими критическими выпадами в адрес администрации Байдена, на днях отличился как никогда. В эфире канала Newsmax он предрек гибель своей страны в течение ближайших трех лет, причем по вине демократов.

"Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022-м и 2024-м годах, то страны у нас не останется", — добавил экс-президент.

Напомним, что в 2022 году в Штатах пройдут выборы в палату представителей, а в 2024 году будут выбирать нового президента.

Не оставила без внимания заявление американского политика член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, она отнесла слова экс-президента к эмоциональному взрыву, хотя частично согласилась, что американская цивилизация движется к закату.

Как отметил в интервью Pravda.Ru политолог Борис Межуев, Америка, действительно, сейчас находится в состоянии внутреннего кризиса. Потому что никогда не было такого раскола внутри партийной жизни страны.

"Складывается ощущение, что если победит Республиканская партия, то будет почти что революция. Появляются даже нежелающие вступать в конфликт с демократами республиканцы, как, например, Гонсалес, официальный член палаты представителей, который сегодня заявил, что в этих условиях не будет переизбираться на промежуточных выборах, потому что он будет зависеть от партии Трампа, а к Трампу он критически относится", — заявил эксперт.

Главная проблема США

Возвращение Трампа к власти неприемлемо для американского истеблишмента, поэтому Америка зашла в тупик. Также на первом плане маячит главная проблема Штатов — то, что они потеряли технологическое лидерство, увы, ни Трамп, ни Байден не могут это изменить. И дело даже не в том, что Байден ведет не ту политику, а в том, что есть кризис прогресса как такового.

Эксперт уверен, что Америка сможет вернуть себе лидерство, если совершит какую-то фантастическую революцию в энергетике, в супертехнологиях, как это было в 90-е годы, в эпоху информационной революции. Напомним, Клинтону тогда грозил импичмент, Республиканская партия к нему относилась примерно так же, как сейчас к Байдену. Но ситуацию спасал факт лидерства США.

США и Китай: кругом подводные камни

"Сегодня впервые за долгое время складывается ощущение, что ни в каких направлениях Запад не лидирует. В области информационных технологий Штаты обходит Китай. В области медицины — Германия. В области вооружения — Россия. Россия демонстрирует новые виды вооружения, в том числе гиперзвуковые, которые превосходят американские. И все, что сейчас происходит с Америкой, связано с этим. Форвард вдруг почувствовал себя отстающим, и начинается истерика, в том числе у Трампа и всех остальных. Байден ничего не делает страшного, кроме того, что он выводит войска из тех мест, где они и не должны были быть. Пожалуй, первым серьезным проблемным событием можно назвать историю с Австралией, которая повлекла отчуждение Франции. Посмотрим, как ему удастся выйти из этой ситуации. Это, конечно, больше напоминает реальную стратегическую доктрину, чем все, что он делал до этого. С другой стороны, эта истерика ведет к напряжению с китайцами", — отмечает Борис Межуев.

Напомним, что Китай крайне негативно отреагировал на возникновение военного союза AUKUS между США, Австралией и Великобританией. Это стало еще одним выпадом в сторону Китая.

А ведь только-только удалось замять историю с Трампом и нападением на Китай. Не так давно американские СМИ, ссылаясь на книгу журналиста Боба Вудворда "Опасность", сообщили, как генерал Милли спас в свое время Китай от злобного Трампа, который якобы готовится нанести военный удар. Но Трамп опроверг эти сообщения, заявив, что книга была "состряпана слабым и неэффективным генералом".

Вряд ли Трамп хотел на кого-то нападать. Конфликты с китайцами были и раньше. Просто в воспаленном мозгу Милли родилась великая идея, что он должен остановить Трампа. И он не придумал ничего лучше, чем "наябедничать на собственного президента". Поэтому постоянные конфликты между Байденом и Трампом пока — суровая неизбежность. До тех пор, пока не возникнет тренд на кардинальные перемены.