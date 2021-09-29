В США рассказали, как Путин специально кашлял на Трампа

В окружении бывшего президента США Дональда Трампа подозревали президента России Владимира Путина в том, что он специально кашлял в присутствии своего американского коллеги.

Речь идет о разговоре президентов в Японии в 2019 году. В ходе беседы Владимир Путин несколько раз покашлял. И как полагали в окружении Трампа, сделал он это специально, зная, что президент США боится микробов.

"Путин также, казалось, непомерно кашлял и прочищал горло на протяжении всей встречи. (Экс-советник бывшего президента США по России Фиона) Хилл в разговоре с Гришэм предположила, что он, возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа", — сообщила газета Washington Post со ссылкой на книгу бывшего пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм.

Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа" должна выйти 5 октября. Обычной практикой является публикация отрывков из книги, дабы подогреть интерес публики.

Ранее, например, со ссылкой на эту же книгу сообщалось, что президент России специально выбрал "привлекательную брюнетку" в качестве переводчика, чтобы отвлекать внимание президента США в ходе переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил РИА "Новости", что информация о том, будто Путин кашлял специально, "полная чушь". Ранее он же отмечал, что переводчиков для президента подбирают в МИДе.

Представитель Трампа Лиз Харрингтон книгу Стефани Гришэм "очередной жалкой попыткой" нажиться на "силе президента".

Отметим, что ссылается Гришэм на Фиону Хилл, которая в Вашингтоне считается специалистом по России. Известна Хилл как жесткий критик российского президента. Но ранее в американской прессе сообщений о том, что Путин специально кашлял на Трампа, не было. Не исключено, что будут и другие "сенсации", в администрации Трампа работало много людей.