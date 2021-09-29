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"Вырядилась, как на показ мод": британцы обсуждают красивую переводчицу Путина

Политика

Британцы активно обсуждают теорию о том, что российский лидер Владимир Путин специально взял на встречу с Дональдом Трампом в 2019 году привлекательную переводчицу.

"Вырядилась, как на показ мод": британцы обсуждают красивую переводчицу Путина

Экс-сотрудница Белого дома Стефани Гришэм в своей книге о работе с Трампом подчеркнула, что красивая брюнетка была привлечена, чтобы отвлечь внимание американского президента в ходе встречи. Однако читатели британского издания Daily Mail не согласились с тем, что девушка "вырядилась, как на показ мод".

"Она является профессиональным переводчиком, приехала на встречу для выполнения своей работы, а не для участия в модном показе", — прокомментировал один из пользователей.

Вместе с тем многие подписчики подчеркнули, что у российской переводчицы действительно красивая внешность. Некоторые из них заявили о зависти со стороны Стефани Гришэм. По их мнению, в её книге "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа" не содержится никакой ценной информации.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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