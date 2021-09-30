Прозрение: Сивохо считает, что Украина несёт убытки из-за блокады Донбасса

Экс-КВНщик и бывший уже советник секретаря украинского СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса, вернувшийся на данный момент к карьере шоумена, Сергей Сивохо, неожиданно для недавних коллег предложил восстановить экономические связи Киева с непризнанными республиками — ЛНР и ДНР.

Сивохо считает, что Незалежная "тоже" несёт убытки из-за разрыва экономических связей с республиками Донбасса.

"Было бы круто, если бы мы опять начали сотрудничать, — заявил он в эфире ТК "Украина 24". — Снять экономическую блокаду — это был бы крутой шаг власти Украины. Что этому мешает? Да ничего. Мы от этого тоже много теряем" (цитата ИА "Донбасс сегодня").

Напомним, ранее экс-продюсер студии "Квартал-95" строил планы по "ментальному возвращению Донбасса".