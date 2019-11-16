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Киев собирается "ментально вернуть" Донбасс в Украину

Мир » Бывший СССР » Украина

Экс-продюсер "95 квартала", а ныне Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления ДонбассаСергей Сивохо рассказал о шагах, которые предпримет Украина для "ментального возвращения" Донбасса.

По его мнению, украинские государственные органы должны возобновить выдачу документов детям, родившимся на "оккупированных территориях" после 2014 года. Помимо этого Сивохо предлагает выплатить все пенсии и социальные пособия, а также найти способ компенсировать расходы на восстановление разрушенного жилья.

Немаловажным, по мнению Сивохо, является избавление от штампа "сепар", который применяют в отношении жителей Донбасса, а также упрощение порядка пересечения КПП. Бывший продюсер "95 квартала" утверждает, что он со своей командой приступил к разработке новой гуманитарной программы для жителей Донбасса. 

Темы лнр днр снбо донбасс сергей сивохо гуманитарная программа
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