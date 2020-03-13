Нацисты напали на замглавы СНБО Украины

В Киеве националисты сорвали презентацию "Национальной платформы примирения и единства" на Донбассе и прямо во время мероприятия напали на советника главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо.

Азовцы напали на замглавы СНБО Украины

Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Как видно из опубликованного изданием видео, член нацбатальона "Азов" Сергей Тамарин стал кричать в адрес Сивохо оскорбления, называя его предателем. После чего началась словесная перепалка и мероприятие пришлось свернуть.

Националисты быстро не успокаиваются

После этого националисты обступили Сивохо, прижали к стенке и начали толкать к выходу, сопровождая все это обильным потоком брани. Глава СНБО упал, а когда поднялся и пошел к выходу, ему вслед кричали: "Сепар", "Клоун".

Позже, после ухода Сивохо, представители так называемого нацкорпуса рассказали, как нужно установить мир на Донбассе:

"заблокировать регион, не подавать туда воду и электроэнергию".

А где же полицейские?

В своем материале "Страна.ua" особо отмечает, что полиция даже не попыталась остановить беспредел.

"И это при том, что "платформа" создана по инициативе офиса президента страны. Этот случай предельно наглядно показывает, что никакого национального примирения в Украине не будет до тех пор, пока с бандами националистов и беспредельщиков не будут поступать так, как это положено по закону", — пишет главред "Страна.ua" Игорь Гужва в Facebook.

Об инциденте высказалась Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже отметила бездействие украинской полиции, продемонстрировавшей "полную никчемность".